Marea Britanie si Europa Unita, departe de un acord pentru Brexit. Anuntul care nu lasa loc de interepretari

"Exista in continuare diferente in principalele trei probleme" cu privire la concurenta, litigii si pescuit, declata aceastpa sursa, care a participat miercuri la acest briefing cu usile inchise.Perioada de tranzitie de dupa divort, consumat la 31 ianuarie, se incheie la 31 decembrie, insa cele doua parti continua sa spere sa ajunga la un compromis, pentru a evita o iesire dezordonata din piata unica.Insa negocierile sunt blocate, iar atat Londra, cat si Bruxellesul subliniaza de saptamani de zile ca prefera un "no deal" unui acord prost.CITESTE SI: Brexit: Londra anticipeaza o saptamana "majora" pentru discutiile cu UE