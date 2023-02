Marea Britanie: verile fierbinti pot ucide mii de persoane

Marea Britanie a fost avertizata ca incalzirea climei ar putea duce la moartea a mii de persoane, in perioada valurilor de caldura, si la izbucnirea unor epidemii de malarie, informeaza Daily Mail.

Potrivit cotidianului britanic, Ministerul Sanatatii si Agentia pentru Protectia Sanatatii au analizat modul in care britanicii au reactionat fata de cresterile de temperatura, incepand din anii '70 si au elaborat un raport in care se precizeaza ca exista un "risc crescut" ca verile calduroase din urmatorii cinci ani sa provoace moartea a aproximativ 6.000 de oameni. Dar aceste cifre vor fi echilibrate de iernile blande care vor reduce numarul persoanelor decedate din cauza frigului, in prezent fiind de aproximativ 20.000 de persoane pe an.

In pofida verilor mai calduroase, din perioada 1971-2003, numarul celor care au decedat din cauza caldurii a ramas acelasi. Totusi, moartea cauzata de frig a scazut cu trei procente odata cu cresterea temperaturilor.

Exista o sansa din 40 ca pana in 2012 regiunea de sud-est sa se confrunte cu un val de caldura ce va face imediat 3.000 de morti, alte 3.000 de persoane urmand sa moara mai tarziu, se arata in raport.

Poluarea aerului ar putea scadea gratie reglementarilor, dar stratul de ozon s-ar putea rarefia agravand starea de sanatatea a persoanelor care sufera de astm sau alte afectiuni ale plamanilor, marind cu 1.500 numarul spitalizarilor si al deceselor in fiecare an.

Ads

Desi este posibil ca declansarea epidemiilor de malarie sa fie rara, autoritatile din domeniul sanatatii vor ramane in alerta pe intreg continentul.

Incalzirea vremii poate duce si la intoxicatii alimentare. Ministrul britanic al sanatatii, Dawn Primarolo, a declarat ca "guvernul britanic incearca sa convinga cetatenii ca trebuie sa acorde atentie efectelor pe care schimbarile climatice le au asupra sanatatii - Organizatia Mondiala a Sanatatii ne-a felicitat recent pentru ca am castigat in fata altor tari".

"Schimbarile climatice sunt acceptate ca o realitate, iar acest raport demonstreaza precis ce efecte ar avea ele asupra sanatatii la nivel national. Noi luam in serios aceste riscuri si am alcatuit deja un set de planuri aflate in derulare. Planul nostru Heatwave (valul de caldura), lansat in fiecare vara, avertizeaza in legatura cu riscurile pe care le ridica vremea calduroasa si ce masuri trebuie sa ia fiecare individ si organizatie pentru a reduce aceste riscuri", a mai precizat ministrul.

Ads