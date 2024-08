Marele Zid Chinezesc, inchis publicului, pentru ca Obama sa-l poata vizita

In cadrul primei sale vizite oficiale in China, presedintele SUA a vizitat Marele Zid Chinezesc, motiv pentru care obiectivul turistic a fost inchis publicului.

Pe niste temperaturi extrem de crude, liderul de la Casa Alba s-a plimbat de-a lungul zidului aflat in afara Beijingului, fiind supravegheat de numeroase forte de securitate. "Iti da o perspectiva buna asupra multor lucruri de zi cu zi", neimportante in ceea ce priveste istoria, a declarat Obama, citat de The Telegraph.

"Timpul nostru pe Pamant nu este atat de lung, asa ca am face bine sa il facem cat mai bun", a mai spus presedintele in timpul plimbarii de circa 30 de minute. Barack Obama a fost intovarasit de Jon Huntsman, ambasadorul american in China, Zhou Wenzhong, ambasadorul chinez in SUA si alti oficiali.

La fel ca si Orasul Interzis, pe unde liderul de la Casa Alba s-a plimbat marti, si Marele Zid a fost inchis publicului miercuri. Dupa plimbarea in afara capitalei, Obama a luat masa cu premeirul chinez, Wen Jiabao.

In 1972, Richard Nixon a trecut peste barierele Razboiului Rece, vizitand China intr-o zi cu temperaturi la fel de vitrege, mai relateaza cotidianul.

Contructia Marelui Zid a inceput cu mai mult de 2.000 de ani in urma, acesta fiind refacut si extins in timpul Dinastiei Ming, pentru a proteja de invaziile triburilor din nord. In prezent, mai multe portiuni din zid au fost distruse, pentru a se realiza sosele.

Ads