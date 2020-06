Marian Zulean: Revizionismul Chinei si al Rusiei complica stiuatia geopolitica in Europa de Est

Ziare.

Caderea Zidului Berlinului a permis extinderea NATO catre est si integrarea a 10 tari europene, in 1999 si 2004. Extinderea a decurs relativ fara probleme, cu opozitia verbala sporadica a Rusiei. Insa Consiliul NATO- Rusia a fost un forum ce a asigurat o negociere diplomatica a acestor valuri de extindere. Prin razboiul din Georgia (2008), Vladimir Putin a dat un semnal ca nu accepta o noua extindere iar, prin interventia in Donbas si Crimea, a trecut la ofensiva.Ocuparea Crimeei (2014), exercitiile militare din Vestul Rusiei (Zapad), actiunile ofensive ale Rusiei in regiunea Marii Negre sau operatiunile informationale (hibride) au actionat ca un dus rece pentru decidentii NATO dar, mai ales, pentru tarile situate in Estul Europei. Povestea cu "dividendul pacii" pentru ca "ne apara NATO", nu-i asa, a luat sfarsit. Incet, dar sigur, NATO a constituit o forta de reactie rapida, au fost marite bugetele apararii, s-au desfasurat exercitii militare de nivel strategic iar, recent, s-a decis re-pozitionarea unor comandamente si re-locarea de trupe in Est.Totodata au aparut in gandirea strategica abordari critice asupra politicilor de aparare ale NATO. Astfel, profesorul Thomas-Durrell Young a lansat conceptul de "aparare onesta". Tezele principale ale cartii Anatomia institutiilor de aparare din tarile europene post-comuniste. Mirajul modernizarii militare le-am prezentat in articolul de mai sus. In principiu, profesorul Young se intreaba: 1) cum stam cu capabilitatile de aparare in tarile est-europene? 2) care au fost principalele obstacole ale reformei apararii? 3) care ar fi cea mai potrivita si eficienta metoda pentru reforma apararii? 4) cat de bine a performat NATO in asistenta candidatilor? 5) ce fel de concepte, metode si politici trebuie schimbate atat in randul vechilor membri NATO cat si a noilor membri?Profesorul Thomas-Durrell Young este franc: oricare ar fi fost motivul de extindere a NATO (decizia politica, nevoia de a proteja sentimentele Rusiei sau contributia candidatilor la "coalitiile de vointa") este momentul sa scapam de false complimente si sa admitem ca avem un context radical schimbat, in special dupa agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Alocarea a 2% din PIB pentru aparare nu este o politica de aparare, spune Young.Am incercat sa explic comportamentul Romaniei in cateva articole de opinie, dincolo de diplomatia militara. Astfel, in articolul Am-un-leu-si-vreu-sa-l-beu aratam ca angajamentul Romaniei de la admiterea in NATO de a aloca 2,38% din PIB pentru aparare nu a fost respectat niciodata, dar se incerca alocarea a 2% din PIB, dupa 2015. Totusi, incercarea este de laudat, pentru ca doar 6 tari din NATO au realizat acest lucru. Insa, asa cum spunea profesorul Young, alocarea a 2% nu este o politica de aparare.Daca ne uitam la structura cheltuielilor vedem ca, in anul 2012, peste 80% din cheltuieli mergeau la salarii si pensii iar, dupa 2016, s-au alocat mai multi bani pentru achizitii de armament. Remarcam ca, la rubrica "Altele", sunt cuprinse toate cheltuielile operative si de mentenanta, adica cele ce fac ca armata sa functioneze zilnic, iar ele sunt plafonate la 10% din totalul cheltuielilor de aparare. O buna practica spune ca bugetul unei tari ar trebui sa fie echilibrat, cu proportii egale de cate 30-30-30 intre cheltuielile de personal, inzestrare si cele operationale.Recent a fost constientizata problema mobilitatii militarilor in zona euro-atlantica, identificandu-se cauze legate de legislatie, de infrastructura sau de incompatibilitate intre diversele tipuri de armamente. Cum pot fi deplasate trupele aliate si armamentul in cazul unui atac prin surprindere (articolul 5)?In graficul am incercat sa descopar care a fost investitia in infrastructurile de aparare a tarilor de pe flancul estic al NATO intre 2012 si 2019. Se poate vedea ca Estonia si Letonia sunt tarile ce au investit cel mai mult in infrastructura militara iar Polonia a avut o abordare constanta, alocand in medie anuala 5% din PIB. In schimb, Romania si Bulgaria au avut cele mai mici investitii (1% in medie). Explicatia ar putea fi legata de "mostenirea istorica": daca in 1990 Romania si Bulgaria au avut personal si infrastructura excedentare, Tarile Baltice au trebuit sa investeasca in facilitati militare noi si personal. Romania si-a indreptat in ultimul an atentia si spre infrastructura militara, alocand circa 4,6% din PIB pentru infrastructura, in special in baza de la Kogalniceanu. Aceste investitii sunt utile nu doar pentru fortele rotationale cat si pentru o eventuala re-dislocare a trupelor americane spre Est.Asadar, fara a crea alarme false, putem spune ca abia acum asistam la integrarea operationala a Europei de est in NATO, se corecteaza postura precauta din anii 2000, de a proteja sentimentele ranite ale Rusiei, mai ales ca aceasta a militarizat zona Marii Negre si incearca sa creeze sisteme anti-acces si de interdictie regionala (A2/AD).Vorba proverbului latin: daca vrei pace, pregateste-te de lupta!Articolul a fost publicat si pe marginalietc.ro