Masca va deveni obligatorie si in restaurante si spatiile de petrecere a timpului liber in Ungaria

Noile reglementari vor intra in vigoare la 2 noiembrie, a spus el intr-o conferinta de presa.Conform noilor reguli, cetatenii vor trebui sa poarte masca in spatiile de petrecere a timpului liber, in restaurante si in zonele de mancare si bautura de la evenimentele sportive. Mastile vor putea fi inlaturate numai in timpul mancatului si bautului, a spus oficialul.El a reamintit ca purtarea mastii este in prezent obligatorie in magazine, transportul public, cinematografe, teatre, mall-uri, centre de sanatate si ingrijire, la evenimente sportive si in institutii publice.