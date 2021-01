Masura extrem de severa in Marea Britanie: Noua carantina totala impusa ar putea incepe sa fie ridicata abia in martie

"Cand vom intra in (luna) martie, ar trebui sa putem ridica unele dintre aceste restrictii, insa nu neaparat toate", a avertizat Michael Gove, insarcinat cu coordonarea actiunii guvernului britanic, la postul Sky News. "Vom face tot ce putem pentru ca pe cat posibil cat mai multe persoane sa fie vaccinate, in asa fel incat sa putem ridica progresiv restrictiile", a spus el.In fata raspandirii alarmante a noii tulpini a virusului, cu 50-70% mai contagioasa potrivit cercetatorilor britanici, si a riscului ca sistemul de sanatate britanic sa se prabuseasca, premierul Boris Johnson a extins lockdown-ul deja aplicat pentru trei sferturi din populatia Angliei la intreaga provincie si l-a inasprit. Scolile, ramase pana acum deschise, si-au inchis portile.Pana la mijlocul lui februarie, autoritatile spera sa vaccineze toate persoanele de peste 70 de ani, precum si personalul din sistemul medical, adica in jur de 13 milioane de persoane considerate ca facand parte din categoria cu cel mai mare risc, datorita accelerarii campaniei de vaccinare demarata pe 8 decembrie si realizata in prezent cu doua vaccinuri: Pfizer/BioNTech si AstraZeneca/Oxford."Cu cat mai eficient va fi programul de vaccinare (...), cu atat mai usor va fi sa ridicam restrictiile", a insistat ministrul, anuntand ca saptamanile urmatoare vor fi "foarte, foarte dificile".Din punct de vedere legal, lockdown-ul ar urma sa intre in vigoare miercuri de la orele locale 00:01, insa Boris Johnson a indemnat populatia sa inceapa imediat sa respecte regulile. Parlamentul va dezbate asupra lor miercuri.Populatia nu este autorizata sa iasa din locuinte decat din motive esentiale, cum ar fi cumparaturile sau motivele medicale.La fel ca in timpul primului lockdown din primavara si spre deosebire de cel de-al doilea din noiembrie, scolile au fost inchise si s-a trecut incepand de marti la invatamantul la distanta.Cu peste 75.000 de decese cauzate de COVID-19, Regatul Unit este una dintre tarile cele mai afectate din Europa, iar tendinta s-a agravat in ultimele saptamani. Bilantul contaminarilor publicat in fiecare zi depaseste 50.000 de contaminari si s-a apropiat de 59.000 luni.