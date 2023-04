Medici anchetati dupa ce s-au oprit in timpul unei operatii pentru a urmari meciul cu Chile-Portugalia

Autoritatile din Chile au cerut o ancheta dupa ce medici, aflati in timpul unei operatii, cu pacientul pe masa, s-au oprit pentru a urmari loviturile de departajare ale meciului cu Portugalia, in urma caruia sudamericanii s-au calificat in finala Cupei Confederatiilor.

Imaginile surprinse in timpul operatiei au fost prezentate de catre jurnalistii britanici, cu unul dintre medici bucurandu-se de faptul ca Claudio Bravo a aparat un penalty executat de Joao Moutinho, scrie Mirror.

Nu se stie, insa, exact in ce moment al interventiei chirurgicale au fost suprinse imaginile sau tipul operatiei. Pacientul se afla sub influenta anestezicelor in imaginile prezentate.

Autoritatile statului sudamerican au cerut o ancheta, numindu-i pe medici "iresponsabili si fara conduita".

Karla Rubilar, un oficial al Ministerului Sanatatii din Chile, a spus: "Este o situatie serioasa. Exista un protocol care trebuie urmat pentru siguranta si respectul fiecarui pacient in spitale. In acest caz, toate regulile au fost incalcate", conform Mirror.

Reprezentativele Portugaliei si statului Chile au remizat, miercuri seara, scor 0-0, in semifinalele Cupei Confederatiilor, iar meciul a avut nevoie de prelungiri si lovituri de departajare pentru a decide prima finalista a competitiei din Rusia. La penalty-uri, Vidal, Aranguiz si Sanchez au inscris pentru Chile, in timp ce campioana europeana nu a reusit sa inscrie niciodata, dupa ce Quaresma, Moutinho si Nani au ratat.