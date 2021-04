Chirurgii rusi au finalizat cu succes o operatie pe cord deschis in timpul unui incendiu. 128 de persoane evacuate, nicio victima VIDEO

VIDEO

Operatia, care avea loc la parter, nu a putut fi intrerupta din cauza incendiului."Nu ne puteam intrerupe, trebuia sa salvam aceasta persoana si am facut totul la cel mai inalt nivel. Operatia s-a terminat, fara dificultati", a anuntat vineri, la postul de televiziune Rossiya 24, medicul insarcinat, Alentin Filatov."N-a existat nicio panica", a subliniat o asistenta, Antonina Smolina.Potrivit serviciilor de interventie, un cablu electric a fost adus in blocul operator, dupa ce electricitatea a fost taiata in cladire, iar ventilatoare au fost instalate in vederea evacuarii fumului."Controlarea incendiului a fost complicata de faptul ca focul era activ pe toata suprafata de 1.600 de metri patrati", a anuntat, intr-o inregistrare video difuzata de catre autoritati, adjunctul directorului Serviciilor pentru situaii de urgenta din regiune, Konstantin Ribalko.Odata terminata procedura chirurgicala si dupa ce s-au asigurat ca nimic nu ameninta viata pacientului, salvatori l-au evacuat si au parasit cladirea in flacari impreuna cu el, pentru a-l conduce la alt spital, anunta autoritatile locale.Incendiul a fost cauzat de o problema electrica, potrivit primelor concluzii.Autoritatile locale au promis sa-i decoreze pe medicii care au continuat operatia pe cord deschis in timpul incendiului si pe pompierii care au stins incendiul.