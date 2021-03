Presa din Ungaria cere acces in spitalele coplesite din cauza cazurilor de Covid. "Medicii nu sunt liberi sa se exprime public"

"Medicii si asistentii nu sunt liberi sa se exprime public si presa nu are voie sa intre in unitatile de ingrijire" si in centrele de vaccinare. Cu toate acestea, lipsa de informatii are consecinte grave. In absenta rapoartelor privind realitatea din spitale, multi oameni inca minimizeaza pericolele virusului si nu iau masuri de protectie, ceea ce contribuie la exacerbarea epidemiei", spustin jurnalisti de la 28 de ziare si canale de televiziune.In acest moment, Ungaria are cea mai mare rata a mortalitatii din lume, cu 33 de decese la 100.000 de locuitori in ultimele 14 zile. Singura veste buna este ca 20% din populatie a fost deja vaccinata, in conditiile in care aceasta tara a decis sa apeleze si la vaccinuri pe care le-a achizitionat din Rusia si China Replica Guvernului Orban nu a intarziat. "Spitalele sunt facute pentru a trata bolnavii, nu pentru camere. Personalul indeplineste sarcini supraomenesti. Lasati-i sa munceasca!", a raspuns purtatorul de cuvant al guvernului, Zoltan Kovacs.