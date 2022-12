Medvedev se declara ingrijorat de situatia limbii ruse in Republica Moldova

Presedintele rus Dmitri Medvedev si-a exprimat, miercuri, ingrijorarea fata de situatia limbii ruse in Republica Moldova.

"Spatiul in care se vorbeste limba rusa este din ce in ce mai redus in perioada alegerilor parlamentare", a declarat Medvedev, la un forum al presei europene si asiatice, conform ITAR-TASS.

"Sa speram ca autoritatile vor arata mai mare toleranta fata de interesele populatiei si nu vor lua solutii artificiale, pentru a nu limita potentialul de comunicare dintre popoarele noastre, dar nici pentru a demonta mecanismul de comunicare in propria lor tara", a spus Medvedev.

El a confirmat ca Rusia va continua sa sprijine presa in limba rusa si in alte tari.

"Nu cred ca declaratia mea este un amestec in treburile interne ale altor state. Intentionam sa actionam strict in limita legislatiei din aceste tari. Legislatia nationala trebuie sa fie respectata, este normal si acceptabil", a subliniat seful de stat al Rusiei.