Acuzatii grave din partea unui membru al echipei OMS care a investigat originea SARS-CoV-2: Guvernul chinez a refuzat sa ofere datele despre primele cazuri

Dominic Dwyer, expert australian in boli infectioase, a spus ca echipa OMS a cerut datele neprelucrate in cazul a 174 de pacienti diagnosticati cu Covid-19 pe care autoritatile chineze i-au identificat in faza incipienta a epidemiei din Wuhan, in decembrie 2019, precum si legat de alte cazuri, insa tot ce a primit a fost un rezumat.Aceste date, potrivit lui, ar avea, in mod normal, caracter anonim, dar contin detalii precum ce intrebari au fost adresate pacientilor, raspunsurile lor si cum au fost acestea din urma analizate.