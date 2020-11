Membru al familiei regale britanice, infectat cu coronavirus: "Este in izolare de trei saptamani. Are febra mare"

Potrivit The Sun , printesa are febra mare si acuza o stare de oboseala permanenta. Alteta sa Regala Printesa Michael de Kent, nascuta in Cehia ca baroneasa Marie Christine Anna Agnes Hedwig Ida von Reibnitz, cu origini germane si maghiare, este casatorita cu Printul Michael de Kent, 78 de ani, nepot al regelui George al V-lea si var primar al reginei Elisabeta a II-a In primavara, printul Charles, 72 de ani, a fost infectat cu Covid-19 si a scapat doar cu simptome usoare de raceala.Potrivit presei britanice, a fost mai dificil pentru printul William , 38 de ani, Printul a fost tratat in secret, in aprilie, deoarece Casa Regala nu a vrut sa "alarmeze natiunea britanica".