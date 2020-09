Merkel l-a vizitat pe Navalnii in timp ce era internat la Spitalul Charite din Berlin, dezvaluie Der Spiegel

Contactat de Reuters, un purtator de cuvant al Cancelariei a refuzat sa faca vreun comentariu despre aceasta vizita care, in cazul in care va fi confirmata, ar ilustra importanta pe care cancelarul german o acorda acestui dosar.Navalnii a fost externat miercuri de la Spitalul Charite din Berlin, unde a fost transferat la 22 august de la un spital din Siberia, dupa ce s-a simtit rau, cu doua zile mai inainte intr-un avion din Siberia catre Moscova Autoritatile germane au atribuit aceasta stare de rau unei otraviri cu noviciok, un agent neurotixic creat de armata sovietica in anii '70 si '80.Moscova respinge orice responsabilitate.