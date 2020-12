Mexic si Chile, primele tari din America Latina care au demarat campania de vaccinare anti-COVID-19

In Mexic, debutul campaniei a fost difuzat in direct in timpul unei conferinte de presa sustinuta de presedintele Andres Manuel Lopez.Asistenta-sefa a unitatii de terapie intensiva de la Spitalul Ruben Lenero din Ciudad de Mexico a fost prima femeie mexicana vaccinata, potrivit publicatiei El Universal.Maria Irene Ramirez este una dintre angajatii sanitari din linia intai care trateaza pacienti cu COVID-19. ''Este cel mai frumos cadou pe care l-as fi putut primi in 2020'', a spus femeia in varsta de 59 de ani, care s-a oferit voluntar pentru vaccinare. ''Bineinteles ca suntem speriati, dar trebuie sa mergem mai departe... si vreau sa raman in prima linie''.Dupa Ramirez, Zulema Riquelme a fost prima persoana vaccinata in Chile. ''Sa fie vaccinati toti oamenii si sa continue vaccinarea'', a spus Riquelme, care lucreaza la Hospital Metropolitano din Santiago, potrivit publicatiei La Tercera.Primul lot de vaccinuri dezvoltate de Pfizer si BioNTech a sosit in Mexic miercuri, din Belgia Lopez Obrador a aplicat o strategie contradictorie in ceea ce priveste masurile contra transmiterii coronaviruslui: mexicanilor li s-a cerut sa ramana in locuinte, iar mai recent, sa evite festivitatile dedicate Craciunului, insa presedintele Mexicului a respins implementarea unor restrictii.Mexicul, cu o populatie de aproape 130 de milioane de locuitori, a inregistrat cel putin 120.000 de decese legate de coronavirus, ocupand locul al patrulea pe lista tarilor cu cele mai severe bilanturi.CITESTE SI: