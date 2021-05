Cine este Michaela Moua primul coordonator antirasism al Comisiei Europene. Ea va mentine legaturile cu reprezentantii minoritatilor

Rolul Michaelei Moua (Finlanda) in noua sa calitate va fi de a mentine un contact strans cu reprezentantii minoritatilor rasiale si etnice si de a transmite preocuparile acestora Comisiei.Michaela Moua va interactiona cu statele membre, cu Parlamentul European, cu societatea civila si mediul academic pentru a intari raspunsurile politice in domeniul combaterii rasismului si va coopera cu alte servicii ale executivului european pentru a pune in aplicare politica acestuia vizand prevenirea si combaterea rasismului.Comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli, a salutat numirea Michaelei Moua, subliniind ca "munca ei va fi esentiala pentru punerea in aplicare a planului de actiune antirasism"."Cu aceasta numire, Comisia face inca un pas important in promovarea unei Uniunii Europene antirasiste. Intentionam sa ne intarim eforturile de combatere a rasismului in stransa legatura cu tarile UE, societatea civila si alte parti interesate", a asigurat Dalli.Michaela Moua are studii in domeniul dezvoltarii internationale si a ocupat posturi de conducere in mai multe organizatii nonguvernamentale din Finlanda consacrate combaterii rasismului si discriminarii, iar in ultimii ani a lucrat la Ministerul finlandez al Justitiei, avand o vasta experienta si expertiza in combaterea rasismului si a discriminarii pe baze etnice si promovarea unei societati egale si diverse din punct de vedere etnic.