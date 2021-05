Comisia Europeana cere statelor UE sa preia migranti din Italia

"Cand vedem (...) un numar urias de oameni venind intr-un timp foarte scurt este nevoie de solidaritate fata de Italia si le solicit celorlalte state membre sa sprijine prin relocari", a spus ea la o conferinta de presa, potrivit agentiei Reuters."Stiu ca este mai dificil in timp de pandemie, dar cred ca este posibil de gestionat si acum este momentul (...) pentru a arata solidaritate fata de Italia si a ajuta in aceasta situatie", a adaugat comisarul Ylva Johansson, vorbind alaturi de Inaltul comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi.Acesta din urma a cerut de asemenea statelor UE sa convina asupra unui sistem de relocare a migrantilor, adaugand ca trebuie sa inceteze respingerea acestora la granitele blocului comunitar. El a mentionat ca a cazut de acord cu Ylva Johansson asupra faptului ca UE are nevoie de un mecanism care sa echilibreze "gazduirea corespunzatoare la sosire cu solidaritatea prin relocare", precum si un "mecanism corect de returnare in tarile lor a celor care nu sunt recunoscuti ca refugiati".In ultimele 24 de ore, 2.218 migranti au debarcat pe insula italiana Lampedusa, dintre care 635 noaptea trecuta, a relatat luni agentia ANSA, citata de DPA.Pe fondul conditiilor meteo favorabile, in ultimele zile a crescut abrupt numarul migrantilor care pornesc dinspre nordul Africii, mai ales din Libia, catre insulele Sicilia si Lampedusa in barci supraaglomerate.Potrivit Ministerului de Interne italian, peste 12.900 de migranti au ajuns in Italia de la inceputul acestui an, fata de aproximativ 4.100 in aceeasi perioada a anului trecut. Multi dintre acestia provin din Tunisia , Cote d'Ivoire sau Bangladesh.Formatiunile italiene de extrema-dreapta, inclusiv Liga fostului ministru de interne Matteo Salvini, au avertizat asupra "miilor de migranti ilegali" care sosesc in Italia, Salvini cerand duminica o reuniune de criza cu premierul Mario Draghi.