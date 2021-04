Cel putin 130 de migranti morti in urma unui naufragiu la Marea Mediterana. Trupurile au fost gasite in largul Libiei in apropierea unei ambarcatiuni pneumatice

Alta ambarcatiune de lemn, la bordul careia s-ar fi aflat 40 de de migranti, este data disparuta de miercuri, a anuntat vineri un purtator de cuvant al ONG-ului."In ultimele 48 de ore, ONG-ul Alarm Phone, care gestioneaza o linie telefonica de urgenta pentru persoane aflate in pericol pe mare, ne-a alertat cu privire la trei ambarcatiuni aflate in pericol in ape internationale in largul Libiei", iar SOS Mediterranee a lansat cautari "pe o mare agitata, cu valuri de pana la sase metri" inaltime, a anuntat intr-un comunicat ONG-ul.Trei nave comerciale au ajutat nava de salvare Ocean Viking a SOS Mediterranee sa caute aceste ambarcatiuni in apele interntaionale, la nord-est de Tripoli, capitala Libiei.SOS Mediterranee a anuntat ca nava comerciala MY ROSE a gasit trei corpuri in apa si ca un avion al Agentiei europene de paza a frontierei si paza de coasta Frontex a descoperit ambarcatiunea pneumatica la scurt timp dupa aceea.Ruta libiana a migratiei este una dintre cel mai frecventate de catre migranti care vor sa ajunga in Europa.Potrivit ONG-ului francez, peste 350 de persoane au murit anul acesta la Marea Mediterana pe aceasta ruta."Statele si-au abandonat responsabilitatea de a coordona operatiuni de cautare si salvare, lasand actori privati si societatea civila sa acopere golul mortal pe care-l lasa in urma lor. Vedem rezultatul acestei inactiuni deliberate pe mare in jurul navei noastre", denunta in comunicat SOS Mediterranee.Organizatia Interantionala a Migratiilor (OIM) anunta intr-un raport, la sfarsitul lui martie, ca peste 2.200 de migranti au murit pe mare incercand sa ajunga in Europa anul trecut.Insa bilantul real este probabil mai mare, in contextul in care ONG-uri au semnalat cel putin cinci "naufragii invizibile", care nu au fost confirmate din cauza ca nu au lasat niciun supravietuitor.