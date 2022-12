Mii de aripioare de rechin, la uscat pe acoperisul unei cladiri din Hong Kong (Galerie foto)

Afacearea aripioarelor de rechin infloreste, desi este contestata de organizatiile pentru protectia mediului.

Mii de aripi de rechin au fost descoperite in timp ce erau puse la uscat pe acoperisul unei case din zona Kennedy Town din Hong Kong, arata CNN.

Fotograful Gary Stokes, de la o asociatie ce apara drepturile animalelor, a primit un pont si a mers la locul respectiv, unde a realizat pozele.

Indepartarea aripilor rechinilor este o practica interzisa in multe tari, dar una infloritoare in Hong Kong. Din acestea se face supa, considerata o delicatesa. 50% din comertul global cu aripi de rechin are loc in Hong Kong.

Aceasta practica este criticata din cauza faptului ca populatia de rechini este in scadere si mai ales pentru ca unii pescari arunca restul rechinului in apa, viu sau mort.

Faptul ca ascund de ochii publicului aripile de rechin arata ca cei care se ocupa cu asta vor sa scape de critici.

"Marea problema este ca taierea aripioarelor de rechin nu este ilegala", a spus Stokes, care a fost socat dupa ceea ce a descoperit pe cladirea respectiva.

Multe restaurante si hoteluri din Hong Kong au ales sa nu serveasca supa de rechin, iar autoritatile chinezesti au anuntat anul trecut ca planuiesc sa interzica acest fel de mancare la banchetele oficiale.

