Mii de credinciosi au adus un ultim omagiu patriarhului Aleksei al II-lea

Mii de credinciosi rusi au asteptat duminica ore intregi, pe o ploaie rece, in fata Catedralei Hristos Mantuitorul de la Moscova, pentru a aduce un ultim omagiu patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Aleksei al II-lea, decedat vineri.

Ramasite pamantesti ale patriarhului au fost expuse in catedrala, aceasta urmand sa ramana deschisa zi si noapte pana la funeraliile programate pentru marti, relateaza AFP.

Reconstructia Catedralei Hristos Mantuitorul in tumultuosii ani 1990 a fost unul dintre succesele lui Aleksei al II-lea, dupa ce biserica ce a fost construita in secolul al XIX-lea din donatii populare in amintirea victoriei asupra armatelor lui Napoleon a fost demolata de Stalin.

Duminica, mitropolitul Kiril de Smolensk si Kaliningrad, desemnat succesor interimar al lui Aleksei al II-lea, a savarsit o slujba de doua ore dedicata fostului patriarh.

Aleksei al II-lea a devenit patriarh al Moscovei si al intregii Rusiii in 1990, la scurt timp dupa prabusirea fostei Uniuni Sovietice, si a condus opera de renastere religioasa in Rusia, mii de biserici si manastiri fiind restaurate sau construite in intreaga tara.

Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii va fi inhumat marti, in catedrala moscovita a Teofaniei, Elehovo, conform dorintei exprimate in timpul vietii.

Presedintele rus Dmitri Medvedev a emis duminica un decret prin care invita toate institutiile de cultura si posturile de televiziune sa isi anuleze programele de divertisment in ziua funeraliilor.