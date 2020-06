Mii de participanti la protestele "Black Lives Matter", in Australia

Ziare.

Mitingurile, dominate de o prezenta puternica a politiei, au fost in cea mai mare parte pasnice. Protestatarii au marsaluit pe strazi si s-au adunat in parcuri publice purtand pancarte pe care scria "Nu exista justitie, nu este pace" si "Ne pare rau pentru inconveniente, incercam sa schimbam lumea"."Nu vreau sa ajung la 80 de ani ca sa ma lupt pentru aceste schimbari pentru copiii si copiii copiilor mei", a declarat Jacinta Taylor, o organizatoare a protestelor in Perth.Protestele antirasism au fost declansate in intreaga lume dupa moartea la sfarsitul lunii trecute a afroamericanului GeorgeFloyd, dupa ce un politist din Minneapolis a fost filmat tinand piciorul pe gatul lui Floyd, incatusat si care se sufoca, timp de aproape noua minute.La Perth a avut loc sambata cel mai amplu protest dintre toate marile orase australiene, in ciuda rugamintilor premierului statului Western Australia (WA), Mark McGowan, de a anula evenimentul pana ce se termina pandemia de coronavirus.Un protestatar Black Lives Matter la Melbourne a fost testat pozitiv in aceasta saptamana pentru noul coronavirus, in timp ce prim-ministrul Scott Morrison a avertizat ca adunarile in masa pun in pericol revenirea la normalitate a natiunii.Ministrul sanatatii din WA Roger Cook a declarat, in aceasta saptamana, ca marile adunari nu sunt recomandabile, desi sotia sa, o indigena, a spus ca se va alatura mitingului.Cook a declarat intr-un comunicat ca sotia sa este cetatean privat si face propriile alegeri personale. "Acesta este unul dintre multele motive pentru care o iubesc", a spus el. "Am o mare simpatie pentru aceasta cauza, de a asigura ca aborigenii si minoritatile sunt protejate de rasism", a adaugat el.Protestatari s-au adunat de asemenea in numar mic la Melbourne si Sydney, cerand libertate pentru refugiatii blocati in detentie pe perioada nedefinita.