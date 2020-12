Mii de persoane au adus un omagiu victimelor conflictului din Nagorno-Karabah

Armenia a intrat sambata in trei zile de doliu in memoria celor ucisi in conflict.Dupa sase saptamani de confruntari, Azerbaidjanul si Armenia au semnat la 9 noiembrie un acord privind incheierea ostilitatilor si care a consacrat infrangerea Armeniei."Intreaga natiune a trait si traverseaza un cosmar", a declarat Nikol Pachinyan intr-o alocutiune video inainte de a conduce procesiunea spre memorialul din Erevan unde sunt ingropate victimele."Uneori, pare ca toate visurile noastre sunt sfaramate si optimismul nostru distrus", a continuat el.Opozitia, care a chemat la greva generala de pe 22 decembrie pentru a forta demisia lui Pashinyan, are programat sambata un mars concurent.Ajuns la putere in urma unei revolutii pasnice in 2018 intruchipand sperantele populatiei de inlaturare a elitelor post-sovietice corupte, Nikol Pashinyan, in varsta de 45 de ani, este foarte criticat dupa infrangerea suferita de fortele armene in fata armatei azere in Nagorno-Karabah.Peste 5.000 de oameni, inclusiv civili, au fost ucisi in cele doua foste republici sovietice in conflictul izbucnit la sfarsitul lunii septembrie.Un acord umilitor pentru Armenia a fost semnat sub egida Moscovei la 9 noiembrie, oferind castiguri teritoriale importante Azerbaidjanului, sustinut de Turcia Acordul a provocat furie in Armenia, unde opozitia manifesteaza aproape zilnic pentru a obtine demisia premierului, calificat drept "tradator".Pashinyan si-a recunoscut responsabilitatea in aceasta infrangere, dar a exclus o demisie, subliniind ca responsabilii sai militari si liderii din Karabah i-au cerut sa semneze documentul pentru a asigura supravietuirea republicii autoproclamate, pe cale de a fi invadata de fortele azere.In baza acordului semnat, Rusia a desfasurat in jur de 2.000 de soldati de mentinere a pacii in Nagorno-Karabakh.