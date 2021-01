Situatie limita in SUA: Mii de programari pentru vaccinare au fost anulate, din cauza lipsei dozelor

Peste un milion de oameni au primit deja prima doza de vaccin

Situatia este deosebit de grava in Texas, care inregistreaza zilnic in medie 20.000 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, ceea ce ridica semne de intrebare in legatura cu capacitatea autoritatilor locale de a frana propagarea virusului in contextul in care nu pot obtine vaccinurile de care au nevoie pentru a putea face acest lucru, a relatat sambata, 23 ianuarie, cotidianul The New York Times Houston, al patrulea oras ca marime din SUA, se confrunta cu o problema similara : spitalele care ii trateaza pe unii dintre locuitorii cei mai saraci ai orasului au ramas fara vaccin, ceea ce i-a facut pe unii experti in sanatate publica sa se intrebe de ce nu sunt disponibile doze pentru comunitatile vulnerabile, potrivit cotidianului citat.Totodata, senzatia de haos in distributie, nu doar in Texas, ci in mai multe state americane, scoate in evidenta felul in care functionari locali se chinuie sa umple golul lasat de lipsa unui raspuns integrator la nivel federal. Oficialitatile din domeniul sanitar care incearca sa gaseasca o explicatie sunt perplecsi in fata unor informatii conform carora milioane de doze disponibile nu sunt folosite.Pana vineri de dimineata, fusesera distribuite catre administratiile statale si locale aproape 39,9 milioane de doze din vaccinurile Pfizer-BioNTech si Moderna, insa fusesera administrate doar 19,1 milioane de doze pacientilor, potrivit Centrului pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC), mai scrie The New York Times.Cotidianul american aminteste ca Pfizer si Moderna s-au angajat sa livreze SUA un numar de 100 de milioane de doze de vaccin, iar cele doua companii produc impreuna intre 12 si 18 milioane de doze pe saptamana.Cu toate acestea, potrivit The New York Times, un spital din orasul Beaufort (Carolina de Sud) a anulat 6.000 de programari pentru vaccinare dupa ce a primit doar 450 din numarul total de doze pe care le astepta. Situatia s-a repetat in Hawaii, unde un spital a anulat 5.000 de programari pentru administrarea primei doze si a decis sa puna in asteptare 15.000 de solicitari de vaccinare.In San Francisco - oras aflat in statul California, unde se inregistreaza cel mai mare numar de contagieri din tara, cu peste 3 milioane de persoane testate pozitiv - s-a redus numarul de programari de teama ca autoritatile nu vor dispune de doze suficiente de vaccin.Primarita orasului Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a ordonat ca, incepand de sambata, toate entitatile care se ocupa de vaccinari sa publice zilnic detalii ale procesului si inventarul dozelor de vaccin din comitat, cu cea mai mare incidenta a imbolnavirilor din statul Florida. Cava a declarat ca obiectivul este ca toti locuitorii de peste 65 de ani sa aiba acces "echitabil" la vaccin, pe fondul acuzatiilor ca zonele mai bogate din oras au prioritate la vaccinare.Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a reiterat sambata ca statul "se apropie" de un milion de persoane vaccinate in randul celor de peste 65 de ani, corectandu-si astfel o declaratie facuta vineri si in care sustinea ca acest obiectiv a fost deja bifat.Iar statul si orasul New York, care a fost anul trecut epicentrul epidemiei de coronavirus din SUA, s-au vazut nevoite sa inchida 15 centre de vaccinare dupa epuizarea dozelor de vaccin."In momentul in care vor sosi vaccinurile, obiectivul nostru este sa le injectam in bratele (oamenilor) cat mai repede cu putinta", a asigurat guvernatorul New Yorkului, Andrew Cuomo, informand totodata ca va creste numarul de puncte de vaccinare dedicate comunitatilor de culoare si latino, cele mai afectate de COVID-19.Cuomo a recunoscut totusi ca "250.400 de doze de vaccin pe saptamana nu sunt suficiente" pentru acest stat, unde pana acum peste un milion de persoane au primit prima doza de vaccin.Cotidianul american apreciaza ca problemele in distributia dozelor de vaccin deja disponibile sunt de vina in mare parte pentru penuria acuta de vaccinuri care afecteaza mare parte din tara."Cred ca ceea ce se intampla este de fapt o continuare a consecintelor lipsei unui raspuns federal coordonat. Practic, orase si comitate au ramas sa faca fata pandemiei pe cont propriu", a declarat pentru ziar medicul Grant Colfax, seful Departamentului de Sanatate Publica din San Francisco.Potrivit datelor publicate de catre Universitatea John Hopkins, SUA inregistrau sambata aproape 25 de milioane de persoane infectate cu coronavirus si peste 417.000 de decese.Uniunea Europeana va obliga companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat pentru aprovizionarea cu vaccinuri anti COVID-19, a declarat duminica presedintele Consiliului European, Charles Michel, transmite Reuters.Pfizer Inc a anuntat saptamana trecuta ca va intarzia livrarile catre Europa pentru a face modificari in procesul menit sa sporeasca capacitatea de productie. Vineri, si AstraZeneca a declarat ca livrarile initiale catre regiune vor fi reduse din cauza unor probleme de productie."Intentionam sa facem companiile farmaceutice sa-si respecte contractele pe care le-au semnat... folosind mijloace legale aflate la dispozitia noastra", a declarat Michel la postul de radio Europe 1.Charles Michel nu a facut referire la potentiale sanctiuni, dar a spus ca UE va insista pe transparenta in ceea ce priveste motivele intarzierilor. El a mai declarat ca, dupa primele avertismente ale Pfizer cum ca vor aparea intarzieri de cateva saptamani, UE a reusit sa reduca aceste intarzieri prin adoptarea unei atitudini dure."Am batut cu pumnul in masa si in cele din urma intarzierile anuntate pentru cateva saptamani s-au transformat intr-o incetinire a aprovizionarii", a spus el.UE comandase deja sute de milioane de doze de vaccin de la Pfizer AstraZeneca a informat vineri, 22 ianaurie, Uniunea Europeana ca reduce cu 60%, pana la 31 de milioane de doze, livrarile promise pentru primul trimestru al anului.Compania explica aceasta decizie prin faptul ca intampina anumite probleme in procesul de productie a vaccinului anti Covid-19 pe care l-a dezvoltat, transmite Reuters, citand un inalt oficial european.In ceea ce priveste Romania, tara noastra ar trebui sa primeasca o cota de 4,6% dintre dozele livrate catre UE de catre AstaZeneca. In situatia in care aceasta cota este respectata in continuare, Romania va primi in prima etapa peste 1,4 milioane de doze din cele 31 de milioane de doze pe care AstraZeneca le va livra Uniunii Europene.Reducerea numarului de doze de vaccin produse de aceasta companie reprezinta, insa, o puternica lovitura pentru campania de vaccinare desfasurata de UE, asta din cauza ca si Pfizer, impreuna cupartenerul sau BioNTech, au incetinit livrarile saptamana aceasta pentru a face lucrari de majorare a capacitatii de productie.