Mike Pompeo si-a anulat vizita in Luxemburg, in semn de protest la afirmatiile lui Jean Asselborn dupa violentele de la Capitoliu

Mike Pompeo era asteptat miercuri seara la Bruxelles, unde urma sa se intalneasca cu secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg, a anuntat Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat. O reuniune de lucru era apoi prevazuta joi dimineata cu ministrul belgian de externe Sophie Wilmes, potrivit unei surse oficiale belgiene, relateaza AFP.O etapa in Marele Ducat al Luxemburgului era de asemenea prevazuta, dar ea a fost anulata pentru a protesta impotriva afirmatiilor lui Jean Asselborn, a explicat pentru AFP sub acoperirea anonimatului un responsabil luxemburghez, confirmand o informatie publicata de New York Times.Presedintele Trump este un "piroman politic care trebuie tradus in fata unui tribunal penal", a declarat Jean Asselborn pentru RTL a doua zi dupa asaltul de la Capitoliu al sustinatorilor miliardarului republican.Seful diplomatiei din Luxemburg, cunoscut pentru stilul sau franc, a mai spus ca presedintele american "nu are absolut nimic de a face cu democratia" pentru ca "a ignorat propria sa Constitutie, deciziile justitiei si evident rezultatele alegerilor".Intre timp, Departamentul de Stat al SUA a anuntat marti ca anuleaza toate calatoriile, inclusiv cea a lui Mike Pompeo la Bruxelles, intrucat institutia pregateste tranzitia la viitoare administratie a lui Joe Biden "Asteptam in curand un plan de la viitoarea administratie care sa identifice oficialii de cariera care vor ramane in pozitii de responsabilitate interimar, pana cand procesul de confirmare din Senat se va incheia pentru viitorii oficiali. In consecinta, anulam toate calatoriile prevazute in aceasta saptamana, inclusiv cea a secretarului de stat in Europa", a mentionat Departamentul de Stat al SUA intr-un comunicat.Citeste si: