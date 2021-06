Magnatul Warren Buffett a demisionat din Fundatia lui Bill si Melinda Gates

Fundatia este una dintre cele mai mari organizatii de caritate din lume, iar magnatul a fost ani de zile administrator." Demisionez acum din aceasta pozitie, la fel cum am facut-o in cazul tuturor celorlalte consilii de administratie, cu exceptia celui al Berkshire Hathaway", a anuntat miliardarul american. Buffett a anuntat anul trecut ca a donat actiuni ale Berkshire Hathaway Inc in valoare de peste doua miliarde de dolari catre fundatia sotilor Gates ca parte a angajamentului, iar miercuri, cand a facut anuntul demisiei, a precizat ca va dona inca 4,1 miliarde de dolari catre cauze filantropice.Anuntul vine dupa ce in urma cu o luna Bill si sotia sa, Melinda Gates, co-fondatorii fundatiei care le poarta numele, au anuntat ca divorteaza dupa 27 de ani de mariaj.Ei a mentionat totusi ca isi vor continua munca filantropica inceputa, inclusiv la fundatia pe care au creat-o in urma cu 21 de ani, una dintrecele mai influente si puternice din lume in domenii precum sanatatea publica globala.In ultimele doua decenii, Organizatia a chetuit peste 50 de miliarde de dolari pentru combaterea saraciei si a bolilor.