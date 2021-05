Miliardarul Karl-Erivan Haub, disparut in urma cu trei ani in Aplii Elvetieni, declarat mort de un tribunal din Germania

Haub, seful grupului de retail Tengelmann care avea 58 de ani, se antrena pentru o cursa de alpinism cu schiurile cand a disparut in muntele Matterhorn, situat langa Zermatt, la granita dintre Italia si Elvetia in Alpii Pennini, conform swissinfo.ch . Este unul dintre cei mai vestiti si mai deosebiti munti din lume.El a fost vazut ultima data in dimineata zilei de 7 aprilie 2018, in timp ce se indrepta spre un teleschi cu schiuri si un rucsac. Miliardarul a fost raportat disparut la politie in dimineata urmatoare dupa ce nu a reusit sa se prezinte la hotelul sau din Zermatt.Familia lui Haub a renuntat la speranta de a-l gasi in viata dupa o saptamana, iar cautarea pentru el a fost anulata oficial in octombrie 2018.Karl-Erivan Haubera considerat un performer in schi-alpinism si luase parte, de multi ani, la cursa organizata de armata elvetiana, pe o distanta de 53 de km, conform Hotnews.ro Cativa martori oculari l-au vazut pe Haub cand a coborat din funicular, pe varful Klein Matterhorn (3.883 m). De atunci, el nu a mai dat niciun semn de viata. Ultimul semnal al telefonului sau mobil a fost inregistrat in 7 aprilie. In 13 aprilie, familia a spus ca nu mai are sperante, ca el sa fie gasit viu.Karl-Erivan Wander Haub s-a nascut la 5 martie 1960 in Tacoma, Washington . El a studiat la Universitatea din St. Gallen, devenind economist. A lucrat la Nestle Foods si la firma de consultanta economica McKinsey, inainte sa intre in afacerea traditionala a familiei sale, unde in 1991 a preluat sectorul de extindere a afacerii in Est.In 1997, el a devenit seful operativ al afacerii, pentru Europa. La retragerea din companie a tatalui sau, in anul 2000, Karl-Erivan Haub a trecut la conducerea acesteia, pe care o imparte cu fratele sau, Christian Haub.Tengelmann este o societate in comandita, fondata in anul 1867, cu sediul la Mulheim pe Ruhr, in vestul Germaniei. Actualul grup Tengelmann cuprinde firma-mama (fosta Kaiser's Tengelmann), OBI, Kik, TEDi, Netto Marken-Discount si Tengelmann E-Commerce GmbH. Cifra de afaceri consolidata a fost in 2016 de 9 miliarde euro.