Cine este misteriosul iubitor de arta care a platit 69,3 milioane de euro pentru un colaj de 5.000 de imagini virtuale semnat de un artist american

Saptamana trecuta, casa de licitatii Christie's a anuntat vanzare operei de arta "Everydays: the First 5.000 Days", un colaj de 5.000 de imagini virtuale, semnata de artistul american Beeple, pe numele sau adevarat Mike Winkelmann, unui colectionar cu pseudonimul Metakovan.Joi, intr-o postare pe blog, Vignesh Sundaresan, alias Metakovan, antreprenor indian in domeniul tehnologiei cu sediul in Singapore , a dezvaluit ca a achizitionat opera de arta pentru "a arata indienilor si persoanelor de culoare ca si ei pot fi mecena".El a atribuit ascensiunea sa sociala, de la simplu student in inginerie pana la milionar", prin descoperirea de criptomonede in 2013.Valoarea vanzarii a fost o "bomba" pentru piata de arta, unde arta virtuala era inca de nisa acum sase luni. Pictorul britanic David Hockney si artistul plastic american Jeff Koons sunt singurii artisti din istoria artei care au vandut din timpul vietii opere la un pret mare.Este vorba despre prima opera de arta virtuala vanduta vreodata de o casa de licitatii. Miza initiala a fost de 100 de dolari.Opera a fost conceputa ca NFT (Non-fungible token) sau jetoane non-fongible, folosind asa-numita tehnologie "blockchain", utilizata si de criptomonede precum bitcoin.