Milionarii lumii, dispusi sa plateasca sume enorme de bani pentru a se vaccina primii anti-Covid. Raspunsul ferm al medicilor

"Primim sute de apeluri in fiecare zi", spune dr. Ehsan Ali, coordonatorul unui centru medical din Beverly Hills, conform Digi 24 , care citeaza www.7sur7.be . Printre pacientii sai sunt Ariana Grande si Justin Bieber, care platesc intre 2.000 si 10.000 de dolari pe an pentru ingrijirea personalizata."Este pentru prima data cand nu am reusit sa obtin ceva pentru pacientii mei", mai spune medicul.Conform sursei citate, dr. Jeff Toll, care lucreaza la Centrul Medical Cedars-Sinai, unul dintre primele spitale care a primit vaccinul, a declarat pentru Los Angeles Times ca a primit multe cereri din partea celor dispusi sa cumpere vaccinul, precum:"Daca voi dona 25.000 de dolari la spital, ar ajuta sa ma pui pe lista actuala?". Doctorul spune ca a fost nevoit sa raspunda negativ acestor solicitari, avand in vedere ca vaccinul anti-Covid 19 nu se vinde in acest moment, el fiind achizitionat de statele lumii si administrat, pe etape, populatiei care doreste sa se vaccineze."Oamenii sunt dispusi sa plateasca zeci de mii de dolari", spune Dr. Jeff Toll. El subliniaza insa ca, desi oamenii bogati platesc sume colosale pentru cele mai bune ingrijiri, medicii isi fac meseria conform juramantului lui Hipocrate si au responsabilitatea de a oferi ingrijire celor care au cel mai mult nevoie de ea.Agentiile de supraveghere au avertizat deja ca numarul limitat de vaccinuri anti-Covid ar putea sa duca la vanzarea pe piata neagra la preturi uriase, mai arata sursa amintita.