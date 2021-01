Decizie inedita in armata elvetiana. Recrutii isi incep serviciul militar acasa din cauza pandemiei de coronavirus

"Este destul de nou", recunoaste Daniel Reist, purtatorul de cuvant al armatei elvetiene, chestionat de AFP, dar in aceste vremuri de pandemie, "este solutia ideala care se impune", scrie Hotnews Considerata un stalp al natiunii, armata elvetiana este organizata ca o militie: supravegheati de cateva mii de profesionisti, recrutii trebuie sa indeplineasca serviciul militar de cel putin patru luni inainte de a fi chemati in fiecare an sa participe la sesiuni de instruire de trei saptamani de antrenament.Anul acesta, aproximativ 15.000 de tineri si barbati elvetieni urmau sa-si efectueze serviciul militar, numit si "scoala de recrutare".Dar, in contextul Covid, armata se temea ca nu va avea capacitatea de a avea grija de ei, in cazul unor focare.Intrarea fizica in scoala de recrutare este "esalonata pentru a se asigura ca orice recrut care este testat pozitiv pentru Covid-19 este ingrijit in mod optim si ca pot fi luate masuri adecvate de izolare si carantina", a declarat Departamentul Federal al Apararii intr-un comunicat.Un prim grup, care include, in special, "recruti sanitari" a caror mobilizare este considerata mai urgenta pentru a sustine eventual trupele deja mobilizate cu personal civil in spitalele elvetiene, va intra luni in cazarma.Dar aproximativ 5.000 din cei 15.000 de recruti din acest an isi vor incepe antrenamentul de acasa timp de trei saptamani inainte de a putea reveni la cazarma.Un fel de "teleserviciu militar", asa cum spunea cotidianul Lausanne intr-un articol intitulat ironic "Aparitia soldatului canapelei".Citeste si: