MAE: Din 25 decembrie, intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pasaport valabil si a unui test PCR cu rezultat negativ pentru COVID-19, care sa nu fie mai vechi de 72 ore

"Autoritatile muntenegrene au revizuit conditiile de intrare a persoanelor in Muntenegru, noile conditii intrand in vigoare incepand cu data de 25 decembrie 2020. Astfel, incepand cu aceasta data, intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pasaport aflat in termen de valabilitate si a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, care sa nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrarii in Muntenegru. Pentru cetatenii straini/ romani cu domiciliul/resedinta in Muntenegru se accepta si rezultatul pozitiv al unui test de anticorpi pentru SARS-CoV-2 clasa IgC prin test ELISA", au transmis reprezentantii MAE, intr-un comunicat de presa.Sursa citata mai spune ca "noile masuri se aplica pentru toate persoanele care calatoresc in perioada urmatoare in Muntenegru, fie ca au domiciliul/resedinta in statele/regiunile incluse pe "lista verde" (pe care este inclusa si Romania) sau in statele/regiunile incluse pe "lista galbena", cat si pentru cetatenii muntenegreni care au calatorit in statele/regiunile respective in perioada de 15 zile anterior intrarii in Muntenegru".Obligativitatea detinerii unui test nu se aplica persoanelor aflate in tranzit, membrilor corpului diplomatic, misiunilor/organizatiilor internationale acreditate in Muntenegru si minorilor pana in 5 ani.Cu referire la conditiile de tranzit, MAE recomanda tuturor cetatenilor romani care intentioneaza sa se deplaseze in Muntenegru in perioada urmatoare, sa nu stationeze mai mult de 12 ore in tari/zone aflate pe lista galbena, iar la punctele de trecere a frontierei sa prezinte pasaportul pentru a evita sa fie plasati in autoizolare/carantina institutionalizata.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Podgorica: 00382 20 618 041, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice 00382 69 871 760.Ministerul recomanda consultarea paginilor de internet: http://www.mae.ro/node/51922 si http://podgorica.mae.ro/.