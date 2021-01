Ministrul de externe german spune ca cei care s-au vaccinat anti-COVID ar trebui sa aiba mai multe libertati: "Ar trebui sa mearga la restaurant mai devreme ca ceilalti"

Oficialii ii contrazice alti membri ai cabinetului care pana acum s-au opus libertatilor speciale pentru cei vaccinati, scrie Reuters, citat de Hotnews Heiko Maas a declarat ca statul a restrictionat masiv drepturile de baza ale oamenilor pentru a reduce raspandirea coronavirusului si pentru a evita supraincarcarea spitalelor. "Nu a deocamdata clar in ce masura persoanele vaccinate ii pot infecta pe ceilalti", a declarat Maas pentru ziarul Bild, potrivit Mediafax."Ceea ce este clar, insa, este ca o persoana vaccinata nu mai ia vreun aparat de ventilatie de la nimeni. Iar acest lucru elimina cel putin un motiv pentru restrictionarea drepturilor fundamentale".Aproximativ 1 milion de persoane din Germania fusesera vaccinate pana vineri, potrivit Institutului Robert Koch. Comentariile lui Maas contrasteaza cu alti ministri germani, care s-au opus unor astfel de drepturi speciale, temandu-se ca ar putea duce la inegalitati in societate intr-un moment in care nu toata lumea are ocazia sa fie vaccinata.Ministrul de interne Horst Seehofer spunea ca distinctia dintre persoanele vaccinate si cele nevaccinate ar echivala cu vaccinarea obligatorie. Germania a prelungit restrictiile pana cel putin la sfarsitul lunii ianuarie.Citeste si: