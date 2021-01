Ministrul srilankez al Sanatatii, care a promovat un vaccin anti-Covid inventat de un saman, a fost testata pozitiv cu coronavirus

Ministrul a primit vineri, 22 ianuarie, rezultatul pozitiv al testului pentru Covid-19, potrivit unui purtator de cuvant al ministerului, anunta BBC Wanniarachchi este al patrulea ministru srilankez testat pozitiv. Ea a facut doua teste, ambele cu rezultat pozitiv.Inainte sa fie gasita infectata, Pavithra Wanniarachchi a promovat un sirop produs de un saman care sustine ca siropul protejeaza toata viata organismul impotriva virusului. Ministrul a consumat in public siropul respectiv pentru a-l promova. Samanul care a inventat siropul care contine miere si nucsoara afirma ca reteta i-a venit intr-un vis premonitoriu.CITESTE SI: Marea Britanie a reusit sa vaccineze deja peste 5,5 milioane de oameni Medicii srilankezi au precizat ca siropul nu are efectul de imunizare anti-Covid, insa potrivit AFP mii de oameni s-au dus in satul in care locuieste samanul pentru a obtine siropul-minune. Sri Lanka a inregistrat pana acum peste 50.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si 276 de decese cauzate de Covid-19.CITESTE SI: