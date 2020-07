Ministrul Apararii turc si seful Statului Major al Turciei, discutii la Tripoli pentru o cooperare militara cu Guvernul din Libia

"Negocierile care s-au derulat in prezenta delegatiilor militare de nivel inalt ale celor doua tari au vizat (...) aspecte ale cooperarii militare si securitare", anunta GNA intr-un comunicat.Aceasta cooperara se se inscrie in cadrul de punere in aplicare a memorandumului din domeniul militar si securitar semnat in noiembrie 2019 de Tripoli si Ankara, precizeaza comunicatul.S-a discutat de asemenea despre o "coordonare" intre ministerele apararii ale celor doua tari si "deschiderea de centre de formare pentru construirea unei armate profesioniste", potrivit aceleiasi surse.Vizita celor doi inalti responsabili turci a avut loc dupa ce la 17 iunie ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a efectuat o vizita surpriza la Tripoli, unde isi are sediul GNA, pe care Ankara il sustine in conflictul cu fortele maresalului Khalifa Haftar din estul Libiei. Cavusoglu a fost insotit de ministrul de finante Berat Albayrak si de seful serviciilor de informatii Hakan Fidan.Libia traverseaza o perioada haotica de la caderea regimului lui Muammar Gaddafi in 2011, iar batalia pentru Tripoli a dus la o implicare sporita a puterilor straine.Vizita sefului diplomatiei turce la Tripoli a fost si un prilej de evidentiere a "intoarcerii companiilor turcesti" in Libia, potrivit GNA. Inainte de 2011, firmele de constructii turcesti ocupau o parte importanta din piata libiana, dar proiectele au fost abandonate dupa rasturnarea regimului Gaddafi.