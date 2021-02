VIDEO Ministrul de Externe, despre romanii aflati pe aeroportul din Cancun. "Este inadminisbil ceea ce se intampla. Facem apel catre cetatenii romani sa evite calatoriile in Mexic"

Seful diplomatiei a precizat ca exista o preocupare in acest sens la nivelul MAE de situatia romanilor care si-au programat vacanta in Mexic si care sunt afectati de deciziile recente ale autoritatilor din aceasta tara.", a precizat ministrul de Externe."Este o situatie care risca sa duca, in ceea ce priveste Mexicul, la pierderea de turisti, de bani si de credibilitate pentru destinatii de calatorie, din astfel de actiuni", a mai precizat Bogdan Aurescu.Ministrul a mai spus ca a semnalat acest lucu ambasadorului mexican la Bucuresti inca din cursul zilei de marti, 2 februarie, "solicitand in regim de urgenta clarificarea motivelor acestor decizii si starea acestor masuri arbitrare, in cele mai multe cazuri, iar ambasada Romaniei in Mexic a facut demersuri pe langa Ministerul de Externe Mexican".Ministrul a mai precizat ca romanii au primit hrana."Au fost asigurate hrana si apa pentru cetatenii romani aflati pe aeroport. Am instructat pe insarcinatul cu afaceri externe al Romaniei la Mexic sa se deplaseze la Cancun in cursul zilei pentru a oferi asistenta celor aflati in aeroport in asteptarea returnarii inspre Europa. De asemena, un consul de la Consulatul general de la Miami se va deplasa in Mexic pentru a intari echipa de acolo", a precizat ministrul.Oficialul a mai arata ca a ridicat autoritailor mexicane si problema conditiilor in care romanii sunt nevoiti sa astepte.Romanii au sesizat un comportament abuziv din partea politistilor de frontiera."Am facut un apel catre Lufthansa pentru a trimite un avion mai mare in vederea aducerii romanilor in Europa", a mai spus ministrul.Oficialul a precizat ca "romanii nu trebuie sa fie discriminati in nicio situatie, trebuie tratati cu respecti si sa nu fie pusi in situatii dificile"."Pana la clarificarea acestei situatii, apelul MAE, pe care il vor reitera si printr-o atentionare de calatorie pe care o vom emite azi, facem apel catre cetatenii romani sa evite calatoriile in Mexic", a mai spus Bogdan Aurescu.Pe de alta parte, conform oficialului roman, zonele in care mergeau romanii sunt catalogate drept zone rosii si galbene.