Ministrul de Finante al celei mai populate provincii din Canada a demisionat. El a ales sa plece in Caraibe in timp ce zona sa se afal in izolare

Phillips a prezentat scuze si a spus ca a fost "o greseala prosteasca" sa calatoreasca.Ford a declarat joi ca plecarea lui Phillips din Executiv demonstreaza ca guvernul sau "ia in serios obligatia de a ne mentine la un standard mai inalt".Autoritatile din cea mai populata provincie a Canadei au descurajat constant deplasarile neesentiale, in contextul cresterii numarului de cazuri zilnice de Covid-19.Phillips, membru al Progressive Conservative Party, a intreprins o calatorie in scop personal in St. Barts pe 13 decembrie si a revenit in tara pe 31 decembrie.Inainte de sarbatori, oficialii sanitari din Ontario au indemnat rezidentii sa ramana acasa pe cat posibil. Ulterior, Ontario a intrat in carantina, pe 26 decembrie. Joi, provincia a raportat un nou varf de contaminari pentru 24 de ore - 3.328 - si 56 de decese asociate. Canada are peste 584.000 de cazuri confirmate si de la inceputul pandemiei aici au fost inregistrate peste 15.600 de decese, potrivit Johns Hopkins University.Ford a precizat miercuri ca a aflat de calatoria lui Phillips, dar ca ministrul "nu a spus nimanui" ca pleaca in St. Barts.Phillips a spus la revenirea pe aeroportul din Toronto ca spera sa isi pastreze slujba, dar ca va respecta o decizie a prim-ministrului."Nu caut scuze pentru faptul ca am calatorit cand nu ar trebui sa calatorim", a adaugat el.La scurt timp, Ford a anuntat, intr-un comunicat, ca a acceptat demisia lui Phillips in urma unei conversatii avute. Locul acestuia va fi luat de Peter Bethlenfalvy.Citeste si: