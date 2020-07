Ministrul german al Apararii, pentru reintroducerea serviciului militar obligatoriu in randul tinerilor

In 2011, toate partidele germane au fost de acord cu anularea serviciului militar obligatoriu. Bundeswehr a devenit din 2011 o armata de specialisti. Dezbaterea despre reintroducerea serviciului civil, fie in cadrul Bundeswehr, fie in institutii sociale, e in plina desfasurare. Ideea acestei reintroducerii este ca urmare a tendintele extremiste de dreapta din fortele armate germane (ultimul caz in trupele speciale comando de elita KSK), precum si intensificarea polarizarii societatii.Propunerea ministrului Apararii, conservatoarea Annegret Kramp-Karrenbauer, se numeste "Anul tau pentru Germania" si presupune un serviciu pentru o perioada de 12 luni. In prezent, exista inca serviciul militar voluntar, platit, care se poate intinde pe maximum 23 de luni. In przent, sunt aproximativ 9000 de tineri, mai multi barbati decat femei. Numarul este mic, arata o data in plus ca, din punct de vedere al politicii de securitate, reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu se justifica. Dar ideea unui "an pentru Germania" este foarte buna, indiferent daca ar fi la Bundeswehr sau in alte institutii.