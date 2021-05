Ministrul rus al Sanatatii ii cheama pe cetateni sa se vaccineze pentru a evita valul trei al pandemiei

"Ne intrebam adesea despre riscul unui al treilea val . Mi se pare o intrebare absurda, nu este necesara, dar trebuie sa luam masuri profilactice (...) Pur si simplu trebuie mers la vaccinare, pentru a nu mai exista astfel de intrebari banale si nelalocul lor", a declarat ministrul postului de televiziune Rossiya 1.Desi nivelul de contagiere in Rusia ramane relativ stabil, in ultima saptamana a fost depasita media de 9.000 de cazuri, astfel incat specialistii au avertizat ca ar putea avea loc un al treilea val al pandemiei.Pe de alta parte, potrivit unui sondaj publicat de SuperJob.ru, 42 % dintre rusi nu vor sa se vaccineze anti-COVID-19.Cel mai mare refuz se remarca intre persoanele din grupa de varsta 35 - 44 de ani, dintre care 46 % nu vor sa se vaccineze.Doar 20 % dintre rusi s-au aratat dispusi sa se vaccineze, cifra care creste la 24 % intre cei cu varstade peste 45 de ani.In ultima zi, au fost raportate 8.554 noi cazuri si au decedat 391 de persoane, potrivit autoritatilor sanitare.La Moscova , principalul focar de COVID-1 din tara, in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.789 de cazuri si 56 de decese.Rusia, cu 4,9 milioane de cazuri, este a sase tara din lume ca numar de contagieri dupa SUA, India Brazilia , Franta si Turcia si, potrivit datelor guvernelor, numarul deceselor de COVID-19 se ridica in total la 115.871.