Miscarea siita libaneza Hezbollah a anuntat ca a doborat o drona israeliana

"Mai devreme in cursul zilei de sambata, o drona a fortelor israeliene de aparare a cazut pe teritoriul libanez", a informat la randul sau armata israeliana intr-un comunicat.Hezbollah a afirmat ca luptatorii sai au doborat aceasta drona in apropierea localitatii Ayta ash-Shab.Statul evreu, tehnic in razboi cu Libanul, a declarat la sfarsitul lui iulie ca a respins o tentativa a combatantilor Hezbollah de a trece frontiera.Miscarea siita a negat insa orice implicare in incidentul survenit dupa ce un presupus atac israelian cu rachete a lovit pozitii ale armatei regimului sirian si aliatilor acesteia la sud de Damasc, facand cinci morti.In septembrie 2019, Hezbollah s-a angajat sa doboare toate dronele israeliene survoland Libanul ca urmare a unui incident petrecut cu o luna mai devreme, cand doua drone incarcate cu explozivi au vizat bastionul Hezbollah situat la sud de Beirut.Citeste si: