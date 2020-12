Mobilizare masiva pentru ajutarea sutelor de romani blocati intre Anglia si Franta

Asociatia civica VOLUNTARI IN EUROPA transmite ca inca de duminica seara, 20 decembrie, a mobilizat membrii din Anglia pentru a putea ajuta cu apa, alimente sau cu orice fel de ajutor, la rigoare, atat soferii de TIR, cat si calatorii a cel putin 5 autocare de romani care se intorc acasa de sarbatori."Comunicarea echipei VOLUNTARI IN EUROPA cu soferii din trafic se face pe mai mute canale. Celor care nu au acces la internet li se transmit mesaje prin statiile instalate pe camioane, inclusiv prin intermediul soferilor britanici din trafic. Situatia celor aflati in acest moment pe teritoriul Marii Britanii este dificila si se va complica in urmatoarele ore. Circulatia rutiera catre Franta este inchisa de la Londra", anunta reprezentantii asociatiei prin intermediul unui comunicat remis redactiei.Din cauza blocajelor de pe autostrada, autocarele si TIR-urile ar putea intampina mari dificultati in incercarea de a ajunge la feribot sau la trenurile spre Franta.Desi spre Belgia si Olanda traficul de marfuri este deschis, bilete de transfer sunt epuizate pentru urmatoarele 24 de ore, mai anunta reprezentantii Asociatiei, care lanseaza un apel la adresa Ministerului Afacerilor Externe, Ministrului Transporturilor si Ministerului Sanatatii sa ia in considerare resurse speciale pentru asistenta consulara la frontiera si interventie in cazul in care unii dintre soferi sau pasagerii autocarelor ar urma sa intre in carantina sau in izolare.CITESTE SI: