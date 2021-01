Moderna incearca sa-si extinda capacitatea de productie a vaccinului impotriva COVID-19

Aceasta societate promite luni intr-un comunicat, preluat de agentia EFE, ca va continua sa investeasca si sa-si extinda capacitatea de productie pentru a fabrica anul acesta pana la un miliarde de doze.Moderna a livrat deja 18 milioane de doze de vaccin in SUA, dintr-un contract pentru 200 de milioane de doze, cu o optiune pentru inca 300 de milioane. Calendarul de livrare pentru SUA anuntat de companie prevede furnizarea a 100 de milioane de doze in primul trimestru.Compania a inceput de asemenea livrarile catre Canada , cu care a incheiat un contract pentru 40 de milioane de doze, cu o optiune pentru inca 16.SUA si Canada au autorizat vaccinul produs de Moderna, asupra caruia urmeaza sa se pronunte si Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), ce are luni o reuniune pe aceasta tema la finalul careia ar putea fi anuntata o decizie.Comisia Europeana a comandat, in numele statelor membre ale UE, 80 de milioane de doze de vaccin Moderna, cu o optiune pentru inca 80 de milioane, dar nu a fost anuntat vreun calendar de livrare.La fel ca vaccinul Pfizer-BioNtech, cel produs de Moderna a fost realizat pe baza tehnologiei ARN mesager si este administrat in doua doze de persoana.Moderna a mai incheiat contracte de livrare cu Japonia (50 de milioane de doze), Elvetia (7,5 milioane), Marea Britanie (7 milioane), Israel si Qatar (6 milioane fiecare). In afara SUA, vaccinul va mai fi produs de catre compania elvetiana Lonza, iar pentru procesul final de productie (conditionarea vaccinului in flacoane) au fost incheiate contracte cu compania americana Catalent, cu cea spaniola Rovi si cea suedeza Recipharm.