Moscova a sfidat epidemia de coronavirus si a adunat mii de oameni in Piata Rosie la parada militara

Peste 13.000 de militari au participat la parada din centrul Moscovei, cu 12 delegatii din foste republici sovietice, aliate ale Rusiei, precum si din China Serbia si Mongolia.Parada militara din Piata Rosie fusese prevazuta initial sa aiba loc de 9 mai, data la care Rusia celebreaza Ziua Victoriei asupra nazismului in Marele Razboi Patriotic, asa cum este numit in Rusia cel de-al Doilea Razboi Mondial, dar a fost amanata in aprilie in contextul cresterii rapide a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 la vremea respectiva.'Stimati oaspeti straini, tovarasi soldati si marinari ... tovarasi ofiteri, generali si amirali, va felicit cu implinirea a 75 de ani de la victoria in Marele Razboi Patriotic', a spus presedintele Vladimir Putin 'Exact cu 75 de ani in urma, pentru a marca sfarsitul Marelui Razboi Patriotic aici, langa zidurile Kremlinului, a avut loc o legendara parada a invingatorilor. Aceasta parada a ramas in istorie ca un triumf al unei forte fara precedent, ca un triumf al binelui asupra raului, al pacii asupra razboiului, al vietii asupra mortii', a afirmat Putin in discursul rostit cu aceasta ocazie, potrivit TASS si Pervai Kanal (televiziunea de stat rusa).Parada a inceput cu marsul Garzii de onoare, ai carei participanti au tinut in maini steaguri sovietice si rusesti. Putin a urmarit parada stand pe scaun intre doi veterani, conform imaginilor difuzate de televiziune.Piata Rosie a fost complet ocupata pentru acest eveniment. Imaginile difuzate de la fata locului aratau ca participantii la defilare nu au purtat masti. Cate un veteran cu masca se putea vedea printre invitati, dar oamenii purtand masti puteau fi numarati pe degete.Alaturi de Putin s-au aflat presedintii Serbiei, Aleksandar Vucic, Belarusului, Aleksandr Lukasenko, Republicii Moldova, Igor Dodon , Kazahstanului, Kasam-Jomart Tokaiev si alti cativa, dar nu a fost prezent niciun presedinte sau un prim-ministru din Occident.Presedintele Kargazstanului, Sooronbai Jeenbekov, a venit si el la Moscova , dar nu a participat la parada, pentru ca doi membri ai anturajului sau au fost testati pozitiv pentru COVID-19, a indicat biroul sau de comunicare.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a reiterat avertismentul catre Rusia cu doar cateva zile inainte de parada, atentionand ca un astfel de eveniment in masa prezinta riscul de 'raspandire exacerbata' a coronavirusului.Rusia a semnalat peste 600.000 de cazuri de contaminari cu noul coronavirus, situandu-se pe locul trei la numarul de infectii dupa SUA si Brazilia Rusia a ridicat masurile de carantina in masa in ultimele saptamani, odata cu scaderea ratei de infectare in mare parte a tarii, inclusiv la Moscova.Uniunea Sovietica a inregistrat zeci de milioane de victime in cel de-al Doilea Razboi Mondial, cel mai mare numar din randul fortelor aliate. Victoria asupra Germaniei naziste ramane un motiv important de mandrie nationala in Rusia.La parada de miercuri au participat 75 de avioane si peste 200 de echipamente militare, intre care lansatoare de rachete Tornado-S si vehicule Typhoon-K 4x4 si Typhoon-VDV cu module de lupta cu dirijare de la distanta.La o saptamana dupa aceasta parada, pe 1 iulie, Rusia urmeaza sa organizeze un referendum national pentru modificarea Constitutiei pentru a-i permite lui Putin inca doua mandate prezidentiale a cate sase ani fiecare. Putin se afla la putere de doua decenii - fie presedinte, fie premier - fiind liderul sovietic si rus cel mai longeviv pe Olimpul puterii de la Moscova dupa dictatorul sovietic Iosif Stalin, potrivit DPA.