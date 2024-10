Motivul halucinant pentru care un insotitor de bord reclama o companie aeriana

Un fost insotitor de bord din Australia acuza compania aeriana pentru care a lucrat in ultimii 27 de ani ca s-a imbolnavit de Parkinson din cauza pesticidelor folosite in interiorul aparatului de zbor.

Brett Vollus, in varsta de 52 de ani, si-a angajat un avocat si a dat in judecata compania aeriana Qantas, dupa ce boala capatata pe fondul toxicitatii din avion l-a obligat sa renunte la munca, in luna mai a anului acesta, transmite AM Authint Mail.

"Nu prezinta un istoric al imbolnavirilor cu Parkinson in familie si considera ca totul se datoreaza expunerii la substantele din insecticidul pe care trebuia sa-l pulverizeze ca insotitor de zbor. Cel putin o data la doua saptamani, pe o perioada de 17 ani, a facut asta", a declarat avocatul stewardului, adaugand ca exista o legatura intre boala capatata de clientul sau si substantele pe care le-a inhalat.

Angajatii companiilor aeriene sunt obligati sa faca aceasta dezinsectie in aparatele de zbor pentru a impiedica raspandirea unor molime precum malaria. Practica este reglementata de o directiva data de Organizatia Mondiala a Sanatatii inca din 1961.

