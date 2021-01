Motociclist roman arestat in Marea Britanie dupa ce a fost prins circuland cu aproape 290 de kilometri pe ora

A fost prins insa si arestat. Motocicleta folosita in scurta evadare este o Honda CBR 1000.38 de minute a durat pana cand romanul a fost incatusat. A fost urmarit cu ajutorul unui elicopter pe care politia l-a ridicat in aer pentru a-l putea monitoriza in permanenta.Judecatorul care daduse sentinta anterioara a spus ca fapta aceasta nu este numai o sfidare a instantei ci o infractiune penala si a transmis Politiei sa investigheze si acest caz.Conform presei straine, motocicleta era detinuta de Marian Dragoi dar avea numere false.Dragoi a fost arestat si este cercetat pentru conducere periculoasa, conducere fara permis si fara asigurare.Avocata sa a incercat sa induplece magistratii spunand ca inculpatul a dat docvada de lipsa de maturitate, mai ales ca a condus la o asemena viteza fara sa poarte haine de protectie. Ea a mai spus ca acesta si-a parasit casa pentru ca a fost inchis din cauza epidemiei de coronavirus, insa nu exista scuze pentru acest mod de conducere.Se pare ca Dragoi lucra ca serif de trafic, dar si-a pierdut locul de munca inainte de Craciun, din cauza pandemiei. A iesit pozitiv pentru cocaina la locul de munca, dar nu i s-a adus nicio acuzatie.Acum a fost condamnat la 46 de saptamani de inchisoare si ii este interzis sa conduca timp de doi ani si cinci luni.Citeste si: