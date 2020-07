Muncitori romani, la o firma din Bavaria, confirmati pozitiv cu noul coronavirus

In total 174 de muncitori sezonieri - originari din Ungaria, Romania, Bulgaria si Ucraina - au fost testati pozitiv cu covid-19, incepand de vineri, in aceasta ferma din Bavaria (vest), unde culeg castraveti, a anuntat duminica, intr-o conferinta de presa, administratorul districtului Dingolfing-Landau, Werner Bumeder.Toti muncitorii sezonieri si oficialii din exploatatie au fost plasati in carantina la fata locului si separati in functie de faptul sunt pozitivi sau negativi cu covid-19, a anuntat acesta, precizand ca niciun angajat nu a fost spitalizat.Insa un angajat ar fi fost spitalizat, a anuntat postul bavarez de radio BR24 pe Twitter Ministrul Sanatatii din Bavaria Melanie Huml a dat asigurari ca autoritatile iau "foarte in serios" situatia si ca preconizeaza sa organizeze campanii de testare in alte ferme din regiune.Locuitorii din comuna Manning - unde a fost detectat acest nou focar activ - se vor putea testa gratuit, a anuntat ea, insistand asupra faptului ca acesta este un lucru important mai ales pentru ceicare planuiesc sa plece in vacanta.Ministerul Afacerilor Externe a anuntat inca de duminica faptul ca, la o ferma din regiunea germana Dingolfing-Landau, la care majoritatea celor 480 de angajati sunt romani, au fost facute testari pentru COVID-19, fiind instituita si carantina, insa rezultatul testarilor nu a fost comunicat inca Oficiului consular si nici nu exista cereri de asistenta consulara.din partea niciunui cetatean roman in legatura cu aceasta situatie.