Muntenegru instituie din nou stare de urgenta. Tara proclamase pe 2 iunie sfarsitul epidemiei de COVID-19

Incepand de miercuri intra astfel in vigoare noi restrictii menite sa limiteze raspandirea virusului SARS-CoV-2, printre care se numara purtarea obligatorie a mastii in spatiile inchise si de asemenea in unele spatii deschise in cazul adultilor si copiilor cu varste de peste sapte ani, cu exceptia plajelor si parcurilor naturale.Vor fi limitate la maxim 40 de persoane reuniunile in spatii deschise si la maxim 20 in spatii inchise, cu conditia mentinerii distantei de cel putin doi metri intre participanti.Raman in continuare valabile interdictiile deja adoptate privind functionarea cluburilor de noapte, organizarea nuntilor si a altor evenimente.Autoritatile de la Podgorita au proclamat pe 2 iunie sfarsitul epidemiei, dupa ce timp de 28 de zile consecutive nu se mai inregistrase niciun nou caz de COVID-19. Au urmat inca doua saptamani de asemenea fara niciun nou caz, care insa a aparut pe data de 14 iunie, iar de atunci numarul imbolnavirilor a crescut rapid.De la 324 de cazuri de contaminare cand s-a declarat sfarsitul epidemiei, numarul acestora a crescut in prezent la 1.920, din care 26 de morti in aceasta tara cu circa 600.000 de locuitori.