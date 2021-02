Myanmar: Mii de manifestanti au iesit in strada pentru a protesta fata de lovitura de stat militara. "Jos dictatura!"

"Eliberati-o pe Mama Suu"

Armata a ordonat blocarea intenetului

Politistii au fost desfasurati in numar mare in apropiere de Universitatea din Yangon, in nordul capitalei economice, unde are loc manifestatia. Nicio confruntare nu a fost raportata. "Vom continua sa ne adunam pana vom obtine democratia. Jos dictatura", a declarat Myo Win, 37 de ani."Dictatura este inradacinata in tara noastra de mult timp", a deplans Myat Soe Kyaw.Myanmar a trait deja de aproape 50 de ani sub jugul armatei de la independenta din 1948.Nu departe de aici, contestatarii au strigat: "Eliberati-o pe Mama Suu", referire la Aung San Suu Kyi. Altii agitau drapele in culorile partidului Liga Nationala pentru Democratie (LND) si salutau cu trei degete, un gest de rezistenta.In ciuda fricii, intr-o tara obisnuita cu represiunile sangeroase ca in 1988 si 2007, locuitorii din Yangon au iesit din nou in strada de la primele ore pentru a "vana demonii", militarii, lovind in tigai.Sambata, zeci de mii de persoane au manifestat deja in mai multe orase pentru a condamna lovitura de stat din 1 februarie care a pus capat unei tranzitii fragile la democratie de 10 ani.Militarii au instaurat starea de urgenta pentru un an, au arestat-o pe Suu Kyi, liderul de facto al guvernului civil, si pe alti responsabili ai LND. Desi armata a ordonat blocarea intenetului si a retelelor de socializare, adunarea de duminica a fost transmisa online, pe Facebook , unde mesajele de sustinere au fost in numar mare: "Sunteti eroii nostri!", "Respect manifestantilor!".Duminica, cenzura continua si retelele de comunicare raman blocate.Arestarile continua. Mai mult de 160 de persoane au fost arestate, potrivit Asociatiei de asistenta a prizonierilor politici, cu sediul la Yangon. Un consilier economic al fostei lidere in varsta de 75 de ani, australianul Sean Turnell, a fost retinut in hotelul sau. ONU a facut apel la eliberarea tuturor detinutilor, dar nu a condamnat formal lovitura de stat in declaratia comuna.