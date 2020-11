VIDEO N-a lipsit mult sa fie inghitite de o balena. Scena ireala si modul cum au scapat cele doua aventuriere

Evenimentul inedit s-a produs in California, in largul coastei Avila Beach, cele doua indraznete iesind cu caiacul pentru a observa mai indeaproape balenele cu cocoasa care populeaza acea zona.Pentru Julie si Liz, apropierea de un asemenea exemplar de mamifer marin a fost insa prea mare, aventurierele fiind luate prin surprindere de una dintre balene care a iesit din apa exact sub ambarcatiunea tinerelor.Din imagini se poate vedea cum Julie si Liz sunt rasturnate si dispar pentru cateva momente sub apa, ca si cum ar fi fost "inghitite". Din fericire, americancele au scapat nevatamate, dar cu o amintire de neuitat. "Am crezut ca mor, ma gandeam ca balena o sa cada direct pe mine", a spus una dintre ele pentru presa americana.