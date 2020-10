Conflictul din Nagorno-Karabah: Armenia si Azerbaidjanul se angajeaza la un nou ''armisititiu umanitar''

Secretarul de Stat adjunct al SUA Stephen Biegun s-a intalnit sambata cu ministrii de externe ai celor doua tari, a precizat diplomatia americana intr-un comunicat. Cu o zi inainte, secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a primit pe omologii sai azer, Djeyhun Bairamov, si apoi pe cel armean, Zohrab Mnatakanian, dar nu a avut loc o intalnire in trei."Armistitiul umanitar va intra in vigoare la ora locala 08.00 (04.00 GMT), la 26 octombrie", potrivit declaratiei publicate de Departamentul de Stat american.Cele doua tari se acuza reciproc de atacarea populatiei civile de la izbucnirea ostilitatilor, pe 27 septembrie, in aceasta regiune azera muntoasa controlata de separatistii armeni sustinuti de Erevan.Nu este pentru prima data cand cele doua tari se angajeaza in favoarea unei incetari a focului. Declaratia comuna subliniaza, de altfel, ca ministrii "au reafirmat angajamentul tarilor lor de a pune in aplicare si a respecta armistitiul umanitar incheiat la Moscova , la 10 octombrie, si confirmat intr-o declaratie publicata la Paris, la 17 octombrie".Incetarea focului nu a fost respectata pana in prezent.Washingtonul face parte, impreuna cu Franta si Rusia , din Grupul de la Minsk, format in urma cu multi ani de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru a fi principalul mediator in acest conflict.