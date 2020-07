Nassim Nicholas Taleb: Intelectual, si totusi idiot

Dar problema este ca orbul il urmeaza pe chior: acesti membri auto-desemnati ai "intelighentiei" nu ar fi in stare sa gaseasca o nuca de cocos pe Insula Nucilor de Cocos, lucru care denota faptul ca nu sunt destul de inteligenti incat sa poata defini inteligenta si cad, prin urmare, in circularizarea definitiilor. Principala lor aptitudine e de a trece examenele create de alti oameni ca ei. In conditiile in care studiile psihologice sunt veridice in mai putin de 40% de cazuri, sfaturile nutritionistilor se schimba total dupa 30 de ani de "fobie fata de grasimi", analiza macroeconomica da roade mai proaste decat astrologia, cand Bernanke, care nu are niciun fel de cunostinte despre riscuri, este numit seful Rezervei Federale sau cand testele din industria farmaceutica functioneaza intr-o treime din incercari, in cel mai bun caz, oamenii au tot dreptul sa se bazeze pe propriile instincte ancestrale si sa asculte de sfaturile bunicii (sau de a le lui Montaigne sau orice alta sursa clasica). Acestea pare sa fi dat de-a lungul timpului rezultate mult mai bune decat cele ale acestor creatori de politici incapabili.E foarte clar ca acesti birocrati din mediul academic, care se simt indreptatiti sa ne conduca vietile, nu sunt nici macar rigurosi, fie ca e vorba de statistici medicale sau de procese decizionale si politici publice. Ei nu pot diferentia stiinta de scientism - de fapt, in mintile lor orientate estetic, scientismul pare mult mai stiintific decat stiinta reala. De exemplu, putem demonstra in mod trivial ca mare parte din modul in care ar clasifica ca "rational" sau "irational" (sau alte astfel de categorii care indica deviatii de la un standard dorit), tipul de oameni Cass-Sunstein-Richard Thaler (acel tip de oameni care vor sa ne indemne sa adoptam un anume comportament sau altul), izvoraste din felul gresit in care inteleg teoria probabilitatilor si din folosirea de fatada a modelelor de ordinul intai. Acestia sunt, de asemenea, predispusi sa confunde ansamblul cu totalul liniar al componentelor sale, dupa cum am vazut in capitolul despre incercarea de a extinde regula minoritatii.Intelectualul Idiot este un produs al modernitatii, existenta lui fiind un fenomen care se afla intr-o crestere continua inca de la mijlocul secolului 20 si care isi atinge varful in zilele noastre, odata cu invadarea tuturor partilor societatii de catre categoria raspandita a oamenilor care nu isi pun pielea in joc, care nu vor sa riste nimic. Care sunt cauzele acestui fenomen? Explicatia este simpla: in majoritatea tarilor, rolul guvernului, exprimat in procentaj din PIB, este de 5 si pana la 10 ori mai mare fata de acum 100 de ani. Intelectualul Idiot pare atotprezent in vietile noastre, dar este, de fapt, o minoritate, care poate fi rar vazuta inafara unor piete specializate, a think-tank-urilor, presei sau universitatilor - asta pentru ca majoritatea oamenilor normali au joburi reale. Pentru Intelectualul Idiot nu exista prea multe locuri de munca.Feriti-va de semi-eruditul care se crede erudit. Este incapabil sa sesizeze sofismele.Intelectualul Idiot ii blameaza pe altii, clasificand imediat comportamentul pe care nu-l intelege ca fiind patologic. Insa acesta nu realizeaza ca poate capacitatea lui de intelegere este cea care ar putea fi limitata. Intelectualul Idiot considera ca oamenii ar trebui sa actioneze in conformitate cu ce le-ar face bine si ca el cunoaste cel mai bine ce le-ar face bine, mai ales daca acestia fac parte din randul "taranoilor" din sudul rural al Statelor Unite sau clasa englezeasca de nepronuntatori-ai-vocalelor care au votat pentru Brexit . Cand plebeii fac ceva care are sens pentru ei, dar nu pentru el, Intelectualul Idiot aplica termenul "needucati". Ceea ce noi numim participarea la procesul politic, el numeste prin doi termeni distincti: "democratie", cand ii convine, si "populism" cand plebea indrazneste sa voteze intr-un mod contrar preferintelor sale. In timp ce bogatii cred in formula un dolar = un vot, cei mai umanisti in un om = un vot, cei de la Monsanto in un lobbyist = un vot, Intelectualul Idiot crede in formula o diploma de Ivy League = un vot - o echivalare a scolilor si doctoratelor de elita din strainatate nu poate lipsi in clubul din care face parte.La nivel social, Intelectual Idiot este abonat la The New Yorker. Nu injura niciodata pe Twitter . Vorbeste despre "egalitatea rasiala" si "egalitatea economica", dar nu a iesit vreodata la baut cu vreun taximetrist minoritar (din nou, nu isi pune pielea la bataie deoarece conceptul in sine ii este strain). Intelectualul Idiot din Marea Britanie a fost luat la o plimbare de Tony Blair. Intelectualul Idiot modern a participat la cel putin o conferinta TEDx in persoana, sau a urmarit macar doua pe Youtube. Acesta nuu doar ca a votat-o pe Hillary Monsanto-Malmaison fiindca parea votabila si alte astfel de argumente circulare, dar este convins ca cine nu a votat-o este bolnav psihic.Intelectualul Idiot are o copie a primei editii cartonate a Lebedei Negre pe raft, dar confunda absenta dovezii cu dovada absentei. Considera ca Organismele Modificate Genetic reprezinta "stiinta" si ca "tehnologia" nu difera prea mult de inmultirea conventionala din cauza predispozitiei sale de a confunda stiinta cu scientismul.In mod normal, Intelectualul Idiot nimereste logica de ordinul intai, dar nu pe cea de ordinul doi (sau mai inalt), lucru care il face total incompetent in domenii complexe. Din comfortul casei sale suburbane cu un garaj pentru doua masini, el a sustinut indepartarea lui Gadhafi fiindca era "dictator", nerealizand ca astfel de acte au consecinte (amintiti-va ca Intelectualul Iidior nu are pielea in joc si nu plateste in vreun fel pentru rezultatele nefavorabile ale ideilor si deciziilor sale).Intelectualul Idiot s-a inselat, in mod istoric, in legatura cu Stalinismul, Maoismul, Organismele Modificate Genetic, razboaiele si interventiile din Irak , Libia sau Siria , lobotomiile, urbanismul, dietele slabe in carbohidrati, aparatele de fitness, studiul comportamentului, grasimile nesaturate, freudianismul, teoria portofoliului, regresia liniara, Gaussianismul, Salafismul, modelele dinamice stochastice de echilibru, proiectele de dezvoltare imobiliara, gena egoista, modelele de previziune electorala, Bernie Madoff (inainte de spargerea bulei) si valorile p. Dar el este convins ca pozitia lui actuala e corecta.Intelectualul Idiot este membru al unui club cu privilegii de calatorie; daca este cercetator in domeniul social, foloseste statistici fara sa stie cum au fost acestea derivate (precum Steven Pinker si pseudo-psihologii in general); cand se afla in Marea Britanie, merge la festivaluri literare; bea vin rosu alaturi de friptura (niciodata alb); obisnuia sa creada ca grasimea este daunatoare, dar acum s-a razgandit complet; ia medicamente impotriva colesterolului doar pentru ca doctorul sau i le-a recomandat; nu poate sa inteleaga ergodicitatea atunci cand ii este explicata, uita de ea dupa cateva momente; nu foloseste cuvinte Yiddish nici macar cand discuta despre afaceri; studiaza gramatica unei limbi inainte sa o vorbeasca; are un verisor care a lucrat cu cineva care o cunoaste pe Regina Angliei; nu a citit niciodata Frederic Dard, Libanius Antiochus, Michael Oakeshott, John Gray, Amianus Marcellinus, Ibn Battuta, Saadiah Gaon, sau Joseph De Maistre; n-a tras vreodata o betie cu rusii; nu s-a imbatat niciodata atat de tare incat sa sparga pahare (sau, preferabil, scaune); nu stie nici macar diferenta intre Hecate si Hecuba (care, in argoul Brooklyn e un fel de a nu stii...); nu stie ca nu este nici o diferenta intre "pseudo-intelectual" si "intelectual" atunci cand nu are pielea la bataie; a mentionat mecanica cuantica de cel putin doua ori in ultimii cinci ani in conversatii care nu aveau nimic de a face cu fizica.Este constient in fiecare moment de efectul cuvintelor si actiunilor sale asupra propriei reputatii.Dar un si mai evident semn: nici macar nu trage de fiare.Cel orb si cel foarte orbSa lasam deoparte satira pentru un moment.Intelectualii Idioti nu fac distinctia intre litera si spiritul lucrurilor. Sunt atat de orbiti de notiuni verbale precum stiinta, educatie, democratie, rasism, egalitate, dovada, rationalitate si alte cuvinte cheie similare, incat se pot lasa usor dusi de val. Pot astfel sa faca un rau monstruos fara sa resimta nici cea mai mica urma de vina, pentru ca sunt convinsi ca au intentii bune si ca astfel au un motiv de a ignora consecintele profunde asupra realitatii. Poate ca tie ti s-ar parea amuzant cazul unui doctor care aproape ca isi omoara pacientul, dar totusi sustine eficienta eforturilor sale pentru ca a reusit sa ii micsoreze colesterolul, scapandu-i din vedere numai faptul ca un parametru corelat cu sanatatea nu reprezinta sanatatea insasi. A durat mult timp pana ce medicina si-a convins practicantii ca trebuie sa lucreze asupra sanatatii unui om, nu sa exerseze punerea in aplicare a ceea ce credeau ei ca este "stiinta", ajungandu-se la cazuri in care lipsa interventiei era preferabila (via negativa). Dar totusi, intr-un domeniu diferit, cum ar fi politica externa, un neo-conservator care nu isi da seama ca are acest neajuns mintal, nu ar arata niciodata nici cea mai mica urma de vina daca ar arunca in aer tari precum Libia, Irak sau Siria de dragul "democratiei". Am incercat sa ii explic via negativa unui neo-conservator: a fost ca si cum as incerca sa ii vorbesc despre culori cuiva care s-a nascut orb.Intelectualii Idioti se pot simti multumiti de sine daca doneaza bani unui grup care are scopul de "a salva copiii", dar care cheltuieste donatiile facand prezentari powerpoint si organizand conferinte despre cum sa salvezi copiii - toate acestea fara sa sesizeze absolut deloc inconsistenta actiunilor lor.De asemenea, un Intelectual Idiot nu face distinctia intre o institutie (contextul formal al unei universitati si acreditarile sale) si adevaratele sale scopuri (cunoastere, rigoare si gandire) - am vazut un universitar francez certandu-se cu un matematician care a avut o seama de mari (si utile) contributii, pentru ca cel din urma "nu a mers la o scoala" buna cand avea varsta de aproximativ optsprezece ani.Propensiunea acestui defect mintal poate afecta toti oamenii, si probabil este un defect innascut, insa el poate disparea atunci cand ai propria piele in joc.