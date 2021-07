Nava umanitara Ocean Viking a salvat 203 migranti in ultimele zile in Marea Mediterana

Printre migrantii salvati se afla libieni, sudanezi, egipteni, gambieni, tunisieni si sirieni.Incepand de joi, Ocean Viking a desfasurat patru operatiuni de salvare. Duminica dupa-amiaza, nava a ajutat 71 de migranti aflati in pericol pe o ambarcatiune din lemn supraincarcata, in apele teritoriale malteze. Celelalte trei operatiuni de salvare precedente au avut loc in largul coastelor libiene.La 1 mai, nava Ocean Viking a adus in Sicilia 236 de migranti salvati pe mare.Recent, ONU a cerut Uniunii Europene si Libiei sa-si reformeze procedurile de cautare si salvare a migrantilor pe mare astfel incat sa fie respectate drepturile si demnitatea acestora.De la inceputul acestui an, 866 de migranti si-au pierdut viata in Marea Mediterana in incercarea de a ajunge in Europa, potrivit Organizatiei Internationale pentru Migratie. Din februarie 2016 pana in prezent, organizatia SOS Mediterranee a salvat peste 30.000 de persoane, cu ajutorul navelor Aquarius si Ocean Viking.