Aleksei Navalnii a intrat in greva foamei in inchisoare

"Declar greva foamei pentru a cere aplicarea legii si pentru ca un medic pe care l-am ales eu sa fie lasat sa vina sa ma vada", a scris pe contul sau de Instagram Aleksei Navalnii, care sustine ca sufera de dureri de spate si de picioare. Potrivit Reuters, mesajul a fost publicat prin intermediul avocatilor sai."Ce altceva pot face? Am dreptul de a cere sa vina un medic si sa primesc medicamente. In mod stupid, nu mi se asigura nici una, nici cealalta", a adaugat el.Acest anunt intervine dupa ce opozantul Kremlinului a declarat saptamana trecuta ca sanatatea sa se deterioreaza.Victima a unei otraviri cu agent neurotoxic in luna august a anului trecut, el a imputat acest lucru Kremlinului, care respinge orice implicare.Militant anticoruptie si critic feroce al presedintelui Vladimir Putin , el a fost arestat in luna ianuarie, dupa ce s-a intors in Rusia din Germania, unde era in convalescenta.In februarie, el a fost condamnat la doi ani de inchisoare pentru o afacere de frauda care dateaza din 2014 si despre care el insusi, ONG-uri si numeroase capitale occidentale sustin ca este una politica.Saptamana trecuta, apropiatii sai au spus ca se tem ca sanatatea sa se va deteriora in detentie, opozantul plangandu-se de dureri la spate si la piciorul drept. Administratia penitenciara a estimat la randul sau ca starea sa de sanatate este "satisfacatoare".Miercuri, Aleksei Navalnii a afirmat ca are dureri si la piciorul stang. "Nu mai simt parti din piciorul meu drept si acum din piciorul stang", a scris el.El a reafirmat, de asemenea, ca este victima "unei torturi prin privare de somn", dand asigurari ca e trezit "de opt ori pe noapte" cu prilejul controalelor gardienilor.Luni, Aleksei Navalnii a afirmat pe Instagram ca a primit mai multe avertismente de la momentul incarcerarii sale, ceea ce il expune la o posibila trimitere la izolare.